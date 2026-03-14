ТЦК девять дней удерживает официального опекуна матери-инвалида

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в городе Мукачево в Закарпатской области Украины уже девятый день удерживают местного жителя, несмотря на то, что он является официальным опекуном своей матери-инвалида, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, мужчина ухаживает за матерью, которая потеряла ногу и нуждается в постоянной помощи.

« "Военнослужащие ТЦК уже девять дней возят его по разным военкоматам и даже под дулом автомата угрожают объявить СЗЧ (самовольное оставление части - ред.)", — сообщили собеседники агентства.

Как уточнил источник, практика перемещения мобилизованных между различными подразделениями применяется до тех пор, пока один из командиров не согласится принять человека в списки личного состава.