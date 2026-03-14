15:59 14.03.2026 (обновлено: 16:45 14.03.2026)
В Иране назвали Украину законной целью для ударов
В Иране назвали Украину законной целью для ударов
Территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю, заявил председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи. РИА Новости, 14.03.2026
В Иране назвали Украину законной целью для ударов

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю, заявил председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи.
"Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью БПЛА, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — написал он в соцсети X.
Официальной информации о сотрудничестве Киева и Тель-Авива в беспилотной сфере нет. При этом Владимир Зеленский утверждал, что отправил "соответствующих специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
