Родственники пропавших солдат ВСУ требуют встречи с Будановым*

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Родственники пропавших без вести военнослужащих намерены добиваться встречи с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам представителя российских силовых структур, речь идет о солдатах 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ , воюющей в Сумской области

"Родные и близкие пропавших без вести украинских военнослужащих намерены добиваться встречи с Будановым", - сказал собеседник агентства.

Представитель силовых структур добавил, что командование бригады не отвечает на обращения семей.

"Характерно, что командование бригады полностью игнорирует любые запросы родственников своих солдат", - подчеркнул собеседник агентства.

В конце февраля в силовых структурах заявили РИА Новости, что родные украинских десантников из 71-й отдельной аэромобильной бригады рассказывают в соцсетях о массовых потерях под Сумами . Представитель структур уточнил, что матери насильно мобилизованных украинских солдат жалуются на отправку сыновей на передовые позиции без нормальной подготовки, а уже через несколько дней родственникам приходит короткое сообщение: "Пропал без вести".