Родственники пропавших солдат ВСУ требуют встречи с Будановым* - РИА Новости, 14.03.2026
Родные пропавших под Сумами солдат ВСУ намерены добиваться встречи с Будановым
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Родственники пропавших без вести военнослужащих намерены добиваться встречи с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам представителя российских силовых структур, речь идет о солдатах 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ
, воюющей в Сумской области
.
"Родные и близкие пропавших без вести украинских военнослужащих намерены добиваться встречи с Будановым", - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур добавил, что командование бригады не отвечает на обращения семей.
"Характерно, что командование бригады полностью игнорирует любые запросы родственников своих солдат", - подчеркнул собеседник агентства.
В конце февраля в силовых структурах заявили РИА Новости, что родные украинских десантников из 71-й отдельной аэромобильной бригады рассказывают в соцсетях о массовых потерях под Сумами
. Представитель структур уточнил, что матери насильно мобилизованных украинских солдат жалуются на отправку сыновей на передовые позиции без нормальной подготовки, а уже через несколько дней родственникам приходит короткое сообщение: "Пропал без вести".
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.