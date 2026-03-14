МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские националисты, переброшенные из центральных регионов страны в Харьковскую область, жалуются в социальных сетях на отсутствие поддержки со стороны местных жителей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Националисты из центральной Украины, находящиеся в Харьковской области, жалуются в соцсетях на местное население, которое отказывается помогать им в решении даже незначительных бытовых вопросов", - сказал представитель силовых структур.

Собеседник агентства добавил, что националистам помощь приходится доставлять из других регионов страны: например, жители Сумской области отправили в район Чугуева лестницу-стремянку и несколько килограммов шурупов.