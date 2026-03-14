В МИД рассказали, в чьей собственности находится здание посольства Украины

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Здание украинского посольства в Москве находится в ее государственной собственности, сообщили РИА Новости в МИД России.
Там подчеркнули, что такие вопросы регулирует Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года.
"Таким образом, ни разрыв дипломатических отношений, ни вооруженный конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости", — добавили в МИД.
Бывшее посольство Украины в Москве находится в исторической усадьбе Заборовой — Трубецких — Уваровых в Леонтьевском переулке. Дипмиссия прекратила функционировать в феврале 2022 года, когда Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений.
