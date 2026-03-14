МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Слова американского президента Дональда Трампа о том, что США не нуждаются в помощи Украины с дронами, фактически ставят крест на стратегии Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна".
Ранее президент Трамп заявил телеканалу Fox News, что Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронов со стороны Ирана. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины для отражения ударов Ирана. По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, шарик самопиара Зеленского лопнул.
"Помощь с дронами США на Ближнем Востоке была частью стратегии Зеленского, но слова Трампа фактически ставят на ней крест", - говорится в публикации издания в Telegram-канале.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.