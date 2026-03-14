https://ria.ru/20260314/ubiystvo-2080707116.html
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины в квартире
происшествия
москва
кисловодск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080712003_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f1a7d09c95ed861cf5b2c772a7317f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080712003_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a105f584b460b7b3d58c504936723563.jpg
На месте убийства женщины на северо-западе Москвы
2026-03-14T19:45
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины на Строгинском бульваре
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК.
Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили шестнадцатилетнюю школьницу открыть дверь квартиры, после ее мать нашли там мертвой.
«
"Им оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен к следователю", — говорится в публикации.
Его задержали в гостинице на Звенигородском шоссе. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, подозреваемого зовут Даниил Секач. По предварительным данным, он является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга.
Злоумышленник просил девочку отвлечь возвращавшуюся домой мать, но она рассказала ей о произошедшем. В результате они зашли в квартиру, когда убийца еще был там. Женщина занималась бизнесом и хранила в сейфе несколько сотен тысяч рублей, их похитили. Дочь погибшей сама вызвала полицию.
Как пишет Telegram-канал Life
, из сейфа также забрали инвестиционные монеты из драгоценных металлов и несколько тысяч долларов. Курировать ограбление могли мошенники с Украины.