В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины в квартире

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК.

Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили шестнадцатилетнюю школьницу открыть дверь квартиры, после ее мать нашли там мертвой.

« "Им оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен к следователю", — говорится в публикации.

Его задержали в гостинице на Звенигородском шоссе. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, подозреваемого зовут Даниил Секач. По предварительным данным, он является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга.

Злоумышленник просил девочку отвлечь возвращавшуюся домой мать, но она рассказала ей о произошедшем. В результате они зашли в квартиру, когда убийца еще был там. Женщина занималась бизнесом и хранила в сейфе несколько сотен тысяч рублей, их похитили. Дочь погибшей сама вызвала полицию.