Парикмахер постриг курицу ради тренда в соцсетях - РИА Новости, 14.03.2026
18:31 14.03.2026 (обновлено: 18:34 14.03.2026)
Парикмахер постриг курицу ради тренда в соцсетях
Парикмахер постриг курицу ради тренда в соцсетях - РИА Новости, 14.03.2026
Парикмахер постриг курицу ради тренда в соцсетях
Парикмахер в турецкой провинции Сиирт на юго-востоке страны, постриг курицу, присоединившись к популярному в соцсетях тренду "Lo Siento Wilson". РИА Новости, 14.03.2026
в мире, сиирт (провинция), турция
В мире, Сиирт (провинция), Турция
Парикмахер постриг курицу ради тренда в соцсетях

В Турции парикмахер постриг курицу, присоединившись к тренду «Lo Siento Wilson»

© Кадр видео из соцсетейПарикмахер в турецкой провинции Сиирт постриг курицу, присоединившись к популярному в соцсетях тренду "Lo Siento Wilson"
Парикмахер в турецкой провинции Сиирт постриг курицу, присоединившись к популярному в соцсетях тренду Lo Siento Wilson - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Парикмахер в турецкой провинции Сиирт постриг курицу, присоединившись к популярному в соцсетях тренду "Lo Siento Wilson"
АНКАРА, 14 мар — РИА Новости. Парикмахер в турецкой провинции Сиирт на юго-востоке страны, постриг курицу, присоединившись к популярному в соцсетях тренду "Lo Siento Wilson".
«
"Мы увидели, что курица Уилсон стала популярной в социальных сетях, и решили тоже присоединиться к тренду. Принесли курицу в парикмахерскую, постригли ее и подготовили к празднику", — рассказал журналистам барбер Мухаммед Мендеш, его слова приводит портал Mynet.
По его словам, он работает парикмахером в районе Курталан уже около 7–8 лет. Мужчина отметил, что в период перед праздником Рамадан в салоне не было большого потока клиентов, поэтому он решил снять шуточное видео с курицей.
После "стрижки" птицу отпустили.
Тренд "Wilson" распространился в социальных сетях после вирусного видео, в котором курицу, уносимую потоком воды, называют "Уилсон" и обращаются к ней словами "Lo siento, Wilson" ("Прости, Уилсон"), отсылая к фильму "Изгой".
