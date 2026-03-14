В Турции нашли мальчика, которого отец семь лет прятал от матери

АНКАРА, 14 мар - РИА Новости. Полиция в турецкой провинции Бурса обнаружила восьмилетнего мальчика, которого отец на протяжении семи лет скрывал от матери, он был найден в заброшенном доме среди мусора, сообщает агентство Полиция в турецкой провинции Бурса обнаружила восьмилетнего мальчика, которого отец на протяжении семи лет скрывал от матери, он был найден в заброшенном доме среди мусора, сообщает агентство DHA

По данным агентства, мужчина по имени Умут К. жил в Германии , где состоял в отношениях с гражданкой Германии Ребеккой С. В 2018 году у пары родился сын. Спустя год мужчина приехал с женщиной и ребенком в турецкую провинцию Бурса , где, по данным СМИ, после конфликта решил оставить сына в Турции

"Сообщается, что мужчина передал ребёнка своей матери, после чего мальчик был скрыт у родственников и не выходил из дома на протяжении семи лет. Позднее отец ребёнка умер от сердечного приступа", - уточнило издание.

Полиция начала поиски после того, как бабушка мальчика перестала являться на судебные заседания. Специальная группа из шести сотрудников полиции установила за ней наблюдение и вышла на заброшенный дом, где находился ребенок.

По данным правоохранителей, мальчик, который никогда не посещал школу, был обнаружен в истощенном состоянии и передан под опеку органов социальной защиты.