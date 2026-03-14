В Турции нашли мальчика, которого отец семь лет прятал от матери
Полиция в турецкой провинции Бурса обнаружила восьмилетнего мальчика, которого отец на протяжении семи лет скрывал от матери, он был найден в заброшенном доме среди мусора, сообщает агентство DHA
2026-03-14T13:26:00+03:00
DHA: в Турции нашли мальчика, которого родные семь лет не выпускали из дома
АНКАРА, 14 мар - РИА Новости.
Полиция в турецкой провинции Бурса обнаружила восьмилетнего мальчика, которого отец на протяжении семи лет скрывал от матери, он был найден в заброшенном доме среди мусора, сообщает агентство DHA
По данным агентства, мужчина по имени Умут К. жил в Германии
, где состоял в отношениях с гражданкой Германии Ребеккой С. В 2018 году у пары родился сын. Спустя год мужчина приехал с женщиной и ребенком в турецкую провинцию Бурса
, где, по данным СМИ, после конфликта решил оставить сына в Турции
"Сообщается, что мужчина передал ребёнка своей матери, после чего мальчик был скрыт у родственников и не выходил из дома на протяжении семи лет. Позднее отец ребёнка умер от сердечного приступа", - уточнило издание.
Полиция начала поиски после того, как бабушка мальчика перестала являться на судебные заседания. Специальная группа из шести сотрудников полиции установила за ней наблюдение и вышла на заброшенный дом, где находился ребенок.
По данным правоохранителей, мальчик, который никогда не посещал школу, был обнаружен в истощенном состоянии и передан под опеку органов социальной защиты.
Бабушка ребёнка и его двоюродный брат были задержаны и затем арестованы по обвинению в незаконном лишении человека свободы. Расследование продолжается.