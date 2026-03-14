Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/turtsija-2080656345.html
В Турции нашли мальчика, которого отец семь лет прятал от матери
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148406/18/1484061875_0:130:5000:2943_1920x0_80_0_0_7fcd9fa8d82350e96c9b7e9db1181aaa.jpg
https://ria.ru/20250220/ubiytsa-2000539362.html
https://ria.ru/20250914/isk-2041771722.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148406/18/1484061875_431:0:4939:3381_1920x0_80_0_0_8b05673d33dbd8a776c42f806cf830e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бурса (провинция), германия, турция
В мире, Бурса (провинция), Германия, Турция
В Турции нашли мальчика, которого отец семь лет прятал от матери

DHA: в Турции нашли мальчика, которого родные семь лет не выпускали из дома

Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 14 мар - РИА Новости. Полиция в турецкой провинции Бурса обнаружила восьмилетнего мальчика, которого отец на протяжении семи лет скрывал от матери, он был найден в заброшенном доме среди мусора, сообщает агентство DHA.
По данным агентства, мужчина по имени Умут К. жил в Германии, где состоял в отношениях с гражданкой Германии Ребеккой С. В 2018 году у пары родился сын. Спустя год мужчина приехал с женщиной и ребенком в турецкую провинцию Бурса, где, по данным СМИ, после конфликта решил оставить сына в Турции.
Жительница турецкой провинции Мугла Беррин Налджы - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Жительница Турции в 50 лет выяснила, что ее удочерил убийца ее отца
20 февраля 2025, 13:51
"Сообщается, что мужчина передал ребёнка своей матери, после чего мальчик был скрыт у родственников и не выходил из дома на протяжении семи лет. Позднее отец ребёнка умер от сердечного приступа", - уточнило издание.
Полиция начала поиски после того, как бабушка мальчика перестала являться на судебные заседания. Специальная группа из шести сотрудников полиции установила за ней наблюдение и вышла на заброшенный дом, где находился ребенок.
По данным правоохранителей, мальчик, который никогда не посещал школу, был обнаружен в истощенном состоянии и передан под опеку органов социальной защиты.
Бабушка ребёнка и его двоюродный брат были задержаны и затем арестованы по обвинению в незаконном лишении человека свободы. Расследование продолжается.
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Оставившая ребенка в туалете в Турции Бурнашкина подала иск к опеке
14 сентября 2025, 06:18
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала