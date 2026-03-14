Россияне стали отменять авиабилеты и отели в Таиланд и на Бали - РИА Новости, 14.03.2026
10:27 14.03.2026
Россияне стали отменять авиабилеты и отели в Таиланд и на Бали
Россияне стали отменять авиабилеты и отели в Таиланд и на Бали - РИА Новости, 14.03.2026
Россияне стали отменять авиабилеты и отели в Таиланд и на Бали
Туристка из России Александра рассказала РИА Новости, что, как и многие отдыхающие на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, решила поменять авиабилеты и... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T10:27:00+03:00
2026-03-14T10:27:00+03:00
ближний восток
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260313/katar-2080481376.html
https://ria.ru/20260311/otdykh-2079854126.html
ближний восток
сша
иран
ближний восток, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россияне стали отменять авиабилеты и отели в Таиланд и на Бали

Россияне, теряя от 60 тыс руб, стали отменять билеты и отели в Таиланд и на Бали

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Туристка из России Александра рассказала РИА Новости, что, как и многие отдыхающие на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, решила поменять авиабилеты и перебронировать отели в Таиланде и на Бали, несмотря на потерю свыше 60 тысяч рублей за отмену.
"Отдых был спланирован заранее, мы всей компанией решили отменить и затем взять новые билеты и отели. Пришлось потерять от 60 тысяч рублей за отмену, чтобы потом оформить возвратные билеты и гостиницы", - сказала Александра.
Катар прекращает компенсировать проживание в отелях туристам с 15 марта
13 марта, 13:55
По её словам, многие её знакомые на отдыхе в марте потеряли гораздо большие суммы при отмене туров.
"Мы посчитали, что при нашей поездке при платной отмене можем потерять в среднем от 100 тысяч рублей. Поэтому решили перебронировать, чтобы не оказаться в той ситуации, как многие сейчас в ОАЭ и Таиланде", - добавила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
В Турции рассказали, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на туризм
Ближний ВостокСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
