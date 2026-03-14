Россияне стали отменять авиабилеты и отели в Таиланд и на Бали

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Туристка из России Александра рассказала РИА Новости, что, как и многие отдыхающие на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, решила поменять авиабилеты и перебронировать отели в Таиланде и на Бали, несмотря на потерю свыше 60 тысяч рублей за отмену.

"Отдых был спланирован заранее, мы всей компанией решили отменить и затем взять новые билеты и отели. Пришлось потерять от 60 тысяч рублей за отмену, чтобы потом оформить возвратные билеты и гостиницы", - сказала Александра.

По её словам, многие её знакомые на отдыхе в марте потеряли гораздо большие суммы при отмене туров.

"Мы посчитали, что при нашей поездке при платной отмене можем потерять в среднем от 100 тысяч рублей. Поэтому решили перебронировать, чтобы не оказаться в той ситуации, как многие сейчас в ОАЭ и Таиланде", - добавила она.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока