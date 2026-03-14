Трамп рассказал, кто должен обеспечивать безопасность Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, обеспечивать безопасность этого пути, американский лидер пообещал помощь и координацию США.
"Страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом пути, и мы поможем значительно", - написал Трамп в своей соцсети Тruth Social.
Он пообещал, что "США будут координироваться с этими странами, чтобы все шло быстро, гладко и хорошо".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.