"Нет, спасибо!" Во Франции резко ответили на новый призыв Трампа

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал призыв американского лидера Дональда Трампа к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.
"Выступать в роли приспешников тех, кто начал эту безумную войну? Нет, спасибо!" — написал он в соцсети X.
В субботу глава Белого дома призвал страны Европы и Азии прислать военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, США скоро обеспечат там безопасность и свободу прохода.
В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что передвижение через Ормузский пролив ограничено только для США, Израиля и их союзников, остальные "могут проходить свободно".
Из-за американо-израильской операции против ИРИ судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%. Дорожает и газ, особенно в европейских странах: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100%.