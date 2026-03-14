20:23 14.03.2026 (обновлено: 20:42 14.03.2026)
"Нет, спасибо!" Во Франции резко ответили на новый призыв Трампа
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал призыв американского лидера Дональда Трампа к другим странам отправить военные корабли...
в мире, ормузский пролив, европа, сша, дональд трамп, флориан филиппо, аббас аракчи, патриот, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Европа, США, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Аббас Аракчи, Патриот, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал призыв американского лидера Дональда Трампа к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.
"Выступать в роли приспешников тех, кто начал эту безумную войну? Нет, спасибо!" — написал он в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Выльется в войны". Решение Трампа по России разозлило Запад
Вчера, 19:27
В субботу глава Белого дома призвал страны Европы и Азии прислать военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, США скоро обеспечат там безопасность и свободу прохода.
Накануне Financial Times писала, что некоторые члены ЕС начали переговоры с Тегераном по Ормузскому проливу. По данным газеты, Европа не готова посылать военных сопровождать суда из-за страха эскалации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Зеленский вообразил себя сыном Трампа
Вчера, 18:13
В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что передвижение через Ормузский пролив ограничено только для США, Израиля и их союзников, остальные "могут проходить свободно".
Из-за американо-израильской операции против ИРИ судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%. Дорожает и газ, особенно в европейских странах: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100%.
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Экс-генсек НАТО не исключил краха альянса при Трампе
Вчера, 15:14
 
