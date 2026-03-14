Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 14.03.2026 (обновлено: 18:44 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/tramp-2080685048.html
Трамп призвал Францию и Японию послать военные корабли в Ормузский пролив
2026-03-14T17:14:00+03:00
2026-03-14T18:44:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080010797_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_90c8b44db2f2f31fe9d872d970f873c4.jpg
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
https://ria.ru/20260313/evropa-2080352614.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080010797_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79d3465376ed44b98f0d90f6baaf10ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Франция, Япония, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, США
© AP Photo / Altaf QadriТанкеры и сухогрузы вблизи Ормузского пролива
Танкеры и сухогрузы вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал страны Европы и Азии прислать военные корабли в Ормузский пролив.
«
"Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства, затронутые этим искусственным ограничением, отправят корабли в регион, чтобы Ормузский пролив больше не был угрозой", — написал он в Тruth Social.
По его словам, США скоро обеспечат там безопасность и свободу прохода.
Накануне Financial Times писала, что некоторые члены ЕС начали переговоры с Тегераном по Ормузскому проливу. По данным газеты, Европа не готова посылать военных сопровождать суда из-за боязни эскалации.
В четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.
Из-за американо-израильской операции против ИРИ судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%. Дорожает и газ, особенно в европейских странах: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100%.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала