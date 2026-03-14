Трамп пообещал продолжить бомбардировки береговой линии Ирана

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал продолжение американских бомбардировок береговой линии Ирана якобы для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив.
"США будут адски бомбить побережье и уничтожать иранские корабли и катера", - написал Трамп в соцсети Тruth Social.
Он подчеркнул, что США "скоро обеспечат" безопасность и свободу в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00