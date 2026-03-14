Заправщики ВВС США уцелели при ударе по военной базе, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что самолеты-заправщики американских ВВС уцелели при ударе по базе в Саудовской Аравии.
"Удар по базе случился несколько дней назад, но самолеты не были "поражены" или "уничтожены", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, четыре из пяти заправщиков "не имеют видимых повреждений", пятый - "немного больше поврежден, но скоро поднимется в воздух".
"Ни один не был уничтожен или близок к этому", - подчеркнул президент.
О повреждении пяти самолетов-заправщиков в результате удара по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.