Заправщики ВВС США уцелели при ударе по военной базе, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что самолеты-заправщики американских ВВС уцелели при ударе по базе в Саудовской Аравии.

"Удар по базе случился несколько дней назад, но самолеты не были "поражены" или "уничтожены", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, четыре из пяти заправщиков "не имеют видимых повреждений", пятый - "немного больше поврежден, но скоро поднимется в воздух".

"Ни один не был уничтожен или близок к этому", - подчеркнул президент.