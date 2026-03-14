"Внезапное нападение". Заявление Трампа об Иране поразило Запад

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Попытка президента США Дональда Трампа узаконить нападение на Иран из-за якобы намерений Тегерана покорить Ближний Восток не имеет под собой никаких оснований, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.
"Трамп утверждает, что Иран планировал завоевать весь Ближний Восток, что является бездоказательной и абсурдной попыткой представить внезапное нападение как оборонительное и законное", — написал он.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий в отношении республики со стороны США и Израиля. Он призвал отказаться от силовых методов решения проблем во всем Ближневосточном регионе и вернуться к мирным переговорам.