02:24 14.03.2026 (обновлено: 02:34 14.03.2026)
Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк
Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк при продолжении помех в свободе судоходства в Ормузском проливе. РИА Новости, 14.03.2026
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк при продолжении помех в свободе судоходства в Ормузском проливе.
"Я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру острова. Но если Иран или кто-либо сделают что-то, что помешает свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно изменю это решение", — написал он в соцсети Truth Social.
Кроме того, по словам главы Белого дома, недавние атаки ВС США по военным объектам на этом острове стали одними из самых мощных бомбовых налетов в истории Ближнего Востока. Как утверждает Трамп, там полностью уничтожили все цели.
Из-за американо-израильской операции против Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100 процентов.
