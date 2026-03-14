Трамп объявил об уничтожении военных целей на иранском острове Харк

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили все военные цели на иранском острове Харк в Персидском заливе на фоне продолжающегося конфликта.

По данным портала Axios, через остров Харк проходит около 90% поставок иранской нефти на мировой рынок, что делает его одним из наиболее стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры страны.