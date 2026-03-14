Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил об уничтожении военных целей на иранском острове Харк
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 14.03.2026 (обновлено: 02:39 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/tramp-2080604298.html
Трамп объявил об уничтожении военных целей на иранском острове Харк
2026-03-14T02:02:00+03:00
2026-03-14T02:39:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
дональд трамп
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_210:0:3040:1592_1920x0_80_0_0_0b0cbb98406d5338007970776dbd64e3.jpg
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
https://ria.ru/20260312/vashington-2080046303.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.7
96
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e34183fa9deaf91ca31053d8b7cd9282.jpg
1920
1920
true
1
5
4.7
96
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили все военные цели на иранском острове Харк в Персидском заливе на фоне продолжающегося конфликта.
"Несколько мгновений назад по моему приказу Центральное командование вооруженных сил США осуществило один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на "жемчужине" Ирана - острове Харк", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По данным портала Axios, через остров Харк проходит около 90% поставок иранской нефти на мировой рынок, что делает его одним из наиболее стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИранДональд ТрампБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала