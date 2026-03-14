Опрос показал, как руководители относятся к внедрению ИИ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Почти каждый шестой (17%) опрошенный руководитель в России уже внедряет искусственный интеллект (ИИ) в рабочие процессы, еще треть (31%) планирует сделать это в будущем, следует из исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что основной проблемой при внедрении ИИ работодатели называют нехватку внутренней экспертизы и знаний у сотрудников (45%). Среди других трудностей - сопротивление персонала изменениям (27%), сложности интеграции ИИ с устаревшими системами и процессами (27%) и нехватка финансовых ресурсов для долгосрочных проектов (23%).

По данным опроса, проблемы кибербезопасности и конфиденциальности данных беспокоят 18% респондентов. Высокую начальную стоимость внедрения и недостаточный объем или качество данных для обучения моделей отметили по 9% опрошенных.

Еще 8% россиян указали на отсутствие внутренних стандартов по этичному использованию ИИ, а 5% - на отсутствие четкой стратегии со стороны руководства.