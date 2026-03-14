Менее половины россиян старше 50 лет научились распознавать дипфейки

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 40% россиян старше 50 лет научились распознавать аудио- и видеодипфейки, имитирующие голос или изображение знакомых людей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Интересную динамику показал анализ по возрастным группам. Среди респондентов 18-29 лет 71% заявили, что уверенно распознают мошеннические сценарии, однако именно в этой группе выше доля тех, кто сталкивался с фишинговыми сайтами и поддельными инвестиционными платформами. В возрастной категории 30–49 лет уровень уверенности составляет 64%, при этом чаще фиксируются попытки "звонков из службы безопасности банка", - говорится в исследовании.

"Наиболее заметные изменения произошли в группе респондентов старше 50 лет. Если в 2025 году лишь 39% представителей этой возрастной категории говорили, что способны отличить мошеннический звонок, то в 2026 году показатель вырос до 58%. Более того, 44% респондентов старше 50 лет сообщили, что научились распознавать аудио- и видеодипфейки, имитирующие голос или изображение знакомых людей", - уточняется там.

По данным аналитиков, в 2026 году 41% респондентов при подозрительном звонке самостоятельно перезванивают в банк по номеру, указанному на официальном сайте или карте, 33% проверяют информацию через мобильное приложение банка, 17% советуются с родственниками или коллегами, 9% ищут отзывы о номере в интернете.

При этом в 2025 году структура ответов была более разрозненной: 34% перезванивали в банк, 28% пользовались приложением, 22% советовались с близкими, 16% искали информацию в сети.

Если столкновение с мошенниками все же происходит, 46% респондентов блокируют номер и подают жалобу через приложение банка, 28% обращаются в полицию, 16% пишут заявление в банк о попытке мошенничества, 10% признаются, что ограничиваются блокировкой контакта без дальнейших действий, говорится в материалах.

"За год изменилась не только информированность граждан, но и их поведенческая модель. Мы видим, что более половины опрошенных стали воспринимать подозрительный звонок не как исключительную ситуацию, а как типовой риск, к которому заранее подготовлены. Это формирует своего рода "иммунитет": человек заранее знает, что его будут пугать блокировкой счета или уголовной ответственностью, и эмоциональный эффект снижается", - считает директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.

По ее словам, своеобразным трендом этого года стала цифровая социализация старшего поколения, которое активнее осваивает онлайн-сервисы и учится критически относиться к аудио- и видеоконтенту.