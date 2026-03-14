В Тбилиси проходит шествие в поддержку задержанных демонстрантов

ТБИЛИСИ, 14 мар - РИА Новости. Шествие в поддержку задержанных в ходе акций протестов демонстрантов проходит в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие стартовало у здания Филармонии, затем колонна двинулась по проспекту Руставели. Перекрыта одна часть проездной стороны проспекта.
Основные требования демонстрантов остаются прежними — освобождение задержанных во время акций протеста и назначение новых парламентских выборов.
Акции протеста проходили в Тбилиси и крупных городах страны после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ. После разгона митингующие в социальных сетях писали, что они жалуются на отдышку, рвоту и кашель, которые, по их словам, длились неделями.
