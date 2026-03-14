Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.