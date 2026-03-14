Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/suets-2080671199.html
Посольство в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в Суэце танкера
Посольство в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в Суэце танкера
Посольство РФ в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в порту Суэца российского танкера "Дигнити", в том числе в вопросе возвращения в Россию, говорится... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T15:40:00+03:00
в мире
россия
египет
суэц
российский профсоюз моряков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60618/37/606183729_0:579:1500:1423_1920x0_80_0_0_a46673949c0a01509488df70016a8570.jpg
https://ria.ru/20260314/tanker-2080667029.html
россия
египет
суэц
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60618/37/606183729_0:438:1500:1563_1920x0_80_0_0_297ce8c6ce4de9f0d11be658a993e118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Посольство в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в Суэце танкера

Посольство в Египте оказывает помощь экипажу задержанного танкера "Дигнити"

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 14 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в порту Суэца российского танкера "Дигнити", в том числе в вопросе возвращения в Россию, говорится в полученном РИА Новости заявлении дипмиссии.
Ранее первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук заявлял РИА Новости, что египетские власти препятствуют репатриации моряков российского танкера "Дигнити", который арестован с осени прошлого года, поскольку судно не может находиться в порту Суэца без экипажа.
"В связи с циркулирующей в СМИ информацией относительно российского танкера "Дигнити" сообщаем: с момента задержания судна в порту города Суэц посольство России в Египте занимается данной ситуацией, обусловленной многослойным коммерческим спором, и оказывает возможную поддержку экипажу, состоящему из граждан нашей страны", - сообщило посольство.
Согласно заявлению, дипмиссия всё время с момента задержания корабля находилась в контакте с предыдущим и нынешним капитаном и взаимодействовала с властями Египта, а также страховой и агентскими компаниями.
"Держим развитие ситуации на контроле во взаимодействии с экипажем и профильными египетскими структурами. Будем и далее оказывать помощь нашим гражданам, включая обеспечение их возвращения в Россию", - отметило российское посольство.
В миреРоссияЕгипетСуэцРоссийский профсоюз моряков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала