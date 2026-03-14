Посольство в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в Суэце танкера - РИА Новости, 14.03.2026
Посольство РФ в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в порту Суэца российского танкера "Дигнити", в том числе в вопросе возвращения в Россию, говорится...
Посольство в Египте оказывает помощь экипажу задержанного танкера "Дигнити"
КАИР, 14 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в порту Суэца российского танкера "Дигнити", в том числе в вопросе возвращения в Россию, говорится в полученном РИА Новости заявлении дипмиссии.
Ранее первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков
Игорь Ковальчук заявлял РИА Новости, что египетские власти препятствуют репатриации моряков российского танкера "Дигнити", который арестован с осени прошлого года, поскольку судно не может находиться в порту Суэца
без экипажа.
"В связи с циркулирующей в СМИ информацией относительно российского танкера "Дигнити" сообщаем: с момента задержания судна в порту города Суэц посольство России
в Египте
занимается данной ситуацией, обусловленной многослойным коммерческим спором, и оказывает возможную поддержку экипажу, состоящему из граждан нашей страны", - сообщило посольство.
Согласно заявлению, дипмиссия всё время с момента задержания корабля находилась в контакте с предыдущим и нынешним капитаном и взаимодействовала с властями Египта, а также страховой и агентскими компаниями.
"Держим развитие ситуации на контроле во взаимодействии с экипажем и профильными египетскими структурами. Будем и далее оказывать помощь нашим гражданам, включая обеспечение их возвращения в Россию", - отметило российское посольство.