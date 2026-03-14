Посольство в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в Суэце танкера

КАИР, 14 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в порту Суэца российского танкера "Дигнити", в том числе в вопросе возвращения в Россию, говорится в полученном РИА Новости заявлении дипмиссии.

Ранее первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук заявлял РИА Новости, что египетские власти препятствуют репатриации моряков российского танкера "Дигнити", который арестован с осени прошлого года, поскольку судно не может находиться в порту Суэца без экипажа.

"В связи с циркулирующей в СМИ информацией относительно российского танкера "Дигнити" сообщаем: с момента задержания судна в порту города Суэц посольство России Египте занимается данной ситуацией, обусловленной многослойным коммерческим спором, и оказывает возможную поддержку экипажу, состоящему из граждан нашей страны", - сообщило посольство.

Согласно заявлению, дипмиссия всё время с момента задержания корабля находилась в контакте с предыдущим и нынешним капитаном и взаимодействовала с властями Египта, а также страховой и агентскими компаниями.