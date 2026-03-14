В Персидском заливе остаются 22 индийских судна

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мар - РИА Новости. Двадцать два индийских судна остаются в Персидском заливе, заявил представитель министерства портов, судоходства и водных путей Индии Раджеш Кумар Синха.

"В Персидском заливе , к западу от Ормузского пролива , находилось 24 судна под индийским флагом. Среди них два судна - "Шивалик" и "Нанда Деви", оба индийские танкеры-газовозы. Они благополучно прошли Ормузский пролив рано утром и сейчас направляются в Индию . Эти суда перевозят приблизительно 92,7 тысяч тонн сжиженного газа; портами их прибытия будут Мундра и Кандла, с ожидаемыми датами прибытия 16 и 17 марта соответственно. Таким образом, в Персидском заливе осталось 22 судна под индийским флагом, на борту которых находятся в общей сложности 611 моряков", - сообщил он в ходе брифинга.

Представитель министерства отметил, что все индийские моряки в районе Персидского залива находятся в безопасности, и за последние 24 часа не было зарегистрировано никаких инцидентов с их участием.

Ранее посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали заявил, что индийским судам будет предоставлен безопасный проход через Ормузский пролив.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока