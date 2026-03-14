Суд в Москве изучил материалы о долгах Смольянинова*

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Материалы о долгах и упавших доходах актера-иноагента Артура Смольянинова* изучены в ходе судебного заседания по делу о фейках о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Басманный суд Москвы в пятницу приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении Смольянинова по существу. В суде были изучены протоколы осмотра ряда интернет-ресурсов. В публикациях речь, в частности, шла о том, что в эмиграции у Смольянинова упали доходы, его российские счета заблокированы, артист копит долги.

Кроме того, в ходе заседания озвучили выводы эксперта-лингвиста, изучившего высказывания Смольянинова*. Он пояснил, что актер негативно оценивает россиян, поддерживающих власть, а военных считает преступниками.

По версии следствия, с декабря 2022 года по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа"** за пределами РФ сняли видео, на котором Смольянинов* сообщил ложную информацию о деятельности российской армии. В январе 2023 года запись интервью была размещена в открытом доступе на видеохостинге.

Актер объявлен в международный розыск и заочно арестован в РФ.

* Признан иностранным агентом в России