https://ria.ru/20260314/stomatologiya-2080609907.html
Врач рассказала, как часто надо посещать стоматолога
Для профилактики развития кариеса необходимо посещать стоматолога один раз в полгода, рассказала РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,... РИА Новости, 14.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574049374_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ab7c53cfd12fbfecbae45b76de198c33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574049374_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_85e3ee3108e70aba89b961267b9d7e41.jpg
КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Для профилактики развития кариеса необходимо посещать стоматолога один раз в полгода, рассказала РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.
"Золотой стандарт мировой стоматологии: раз в полгода (в шесть месяцев). Почему? Потому что за шесть месяцев маленький кариес на начальной стадии (пятно) не успевает превратиться в глубокую полость и погубить зуб. Врач увидит проблему, проведет профессиональную чистку (уберёт то, что вы не можете убрать дома), нанесет на зубы лечебное или профилактическое средство", - рассказала профессор.
Доктор подчеркнула, что если есть проблемы с деснами или быстро образуется зубной камень, врач порекомендует приходить раз в три-четыре месяца.