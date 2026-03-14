"Реальные потери": в США ужаснулись последствиям атаки на Иран

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты, развязав войну против Ирана, оказались в западне, из которой не получится выбраться на своих условиях, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Иран не только не боится реальных военных потерь, которые США ему причиняют, но и уверен, что сможет выдерживать это в течение значительного времени. Тегеран видит, как тикают часы до самого важного события для (американского лидера Дональда — Прим. ред.) Трампа — промежуточных выборов в США, и следят за тем, как цены на нефть продолжают расти, понимая, что это оказывает на американцев и европейцев большее давление, чем любые бомбы, ракеты или беспилотники. <…> Со временем давление на США усилится, и они начнут добиваться урегулирования конфликта путем переговоров на условиях, более приемлемых для Ирана", — написал он в социальной сети X.
По словам Дэвиса, Вашингтон загнал себя в ловушку, начав "глупую и непродуманную войну по собственному выбору", из которой "простого выхода нет, сколько бы бомб ни сбросил президент Трамп".
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.