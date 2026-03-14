Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/ssha-2080680135.html
США увеличили экспорт обуви в Россию до максимума с 2002 года
США увеличили экспорт обуви в Россию до максимума с 2002 года
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075824764_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1cc230435583c90aeef2c7f1e9cc0d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алексей Никольский
Магазин обуви - РИА Новости, 14.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Магазин обуви. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. США в январе нарастили поставки обуви на российский рынок до максимальной за 23 года суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в начале года американские компании экспортировали в Россию обувь на 1,8 миллиона долларов.
В годовом выражении это означает рост втрое - в том же месяце прошлого года показатель составил 596,8 тысячи долларов.
Более того, согласно расчетам, экспорт достиг максимальной суммы для января с 2002 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
В результате Россия по итогам января замкнула десятку крупнейших импортеров американской обуви с долей в 1,9% от всех поставок. А впереди оказались Вьетнам (24%), Канада (23,8%), Мексика (7,2%), Япония (5,9%), Китай (5,5%), Великобритания (3,9%), Гонконг (3%), Индонезия (2,7%) и Италия (2,3%).
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала