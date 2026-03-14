В США сняли обвинения с американца, сжегшего флаг у Белого дома, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2026
13:41 14.03.2026
В США сняли обвинения с американца, сжегшего флаг у Белого дома, пишут СМИ
В США сняли обвинения с американца, сжегшего флаг у Белого дома, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2026
В США сняли обвинения с американца, сжегшего флаг у Белого дома, пишут СМИ
Министерство юстиции США сняло обвинения с американца, который сжег флаг США рядом с Белым домом летом прошлого года, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T13:41:00+03:00
2026-03-14T13:41:00+03:00
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
В США сняли обвинения с американца, сжегшего флаг у Белого дома, пишут СМИ

CBS: Минюст США снял обвинения с ветерана, сжегшего флаг у Белого дома

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министерство юстиции США сняло обвинения с американца, который сжег флаг США рядом с Белым домом летом прошлого года, сообщает телеканал CBS.
В августе телеканал Fox 5 сообщал, что ветеран армии США был задержан после поджога американского флага рядом с Белым домом в знак протеста против одного из указов президента страны Дональда Трампа. До этого Трамп, вопреки решению верховного суда США о свободе политического выражения, подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага.
"Федеральная прокуратура в Вашингтоне в пятницу сняла обвинения с мужчины, которому их предъявили в прошлом году после того, как он сжег американский флаг у Белого дома", - указывает телеканал.
Мужчине грозило наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести месяцев по пунктам, связанным с поджогом в неположенном месте, а также поджогом, угрожающим нанести ущерб имуществу и парковой инфраструктуре.
Сам мужчина обвинения не признал и оспаривал их.
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
