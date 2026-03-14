Рейтинг@Mail.ru
США резко снизили плату за выход из гражданства
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/ssha-2080655116.html
США резко снизили плату за выход из гражданства
Американский госдеп снизил плату за выход из гражданства США на 80% - с 2350 до 450 долларов, сообщает телеканал Newsmax. РИА Новости, 14.03.2026
в мире
сша
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
https://ria.ru/20251018/ssha-2049123414.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_8356ce82c9e7683e834132802e6d7d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
США резко снизили плату за выход из гражданства

США снизили плату за выход из гражданства на 80 процентов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Американский госдеп снизил плату за выход из гражданства США на 80% - с 2350 до 450 долларов, сообщает телеканал Newsmax.
"Госдеп снизил примерно на 80% комиссию для американцев для официального отказа от гражданства США", - указывает телеканал.
Телеканал отмечает, что сбор был повышен в 2015 году с 450 до 2350 долларов в связи с наплывом заявок, отчасти из-за нежелания живущих за рубежом американцев отчитываться перед налоговыми органами США по новым правилам.
Плату пообещали снизить в 2023 году, и лишь теперь этот план был реализован.
Как указывает телеканал, изначально сбор за выход из гражданства США был введен в 2010 году.
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ
18 октября 2025, 18:22
 
В миреСШАГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала