МОСКВА, 14 марта – РИА Новости. В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины, сообщило Минобороны.
Также поражены военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Средства ПВО сбили десять управляемых авиабомб и 285 беспилотников.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122895 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28250 танков и других боевых бронированных машин, 1690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33839 орудий полевой артиллерии и минометов, 56730 единиц специальной военной автомобильной техники.
Знай наших!
Расчет ударных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии Южного военного округа под Добропольем в ДНР выследил и уничтожил бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro американского производства, усиленный современными натовскими средствами РЭБ, при этом российский спецназ также уничтожил украинский экипаж и десант, сообщил РИА Новости военнослужащий 56-го ОБСпН с позывным "Сокол".
Расчеты мобильных групп сил "Севера" используют отечественные средства связи для надежного взаимодействия с командованием и разведывательными подразделениями в любое время суток, сообщило Минобороны РФ. Расчёты зенитных ракетных комплексов "Бук" группировки войск "Восток" пресекли попытку противника нанести удары по тыловым районам и гражданской инфраструктуре, сообщило министерство.
Новая заводская броня российского комплекса ПВО "Тор-М1" подтвердила свою надежность в бою, рассказал РИА Новости Олег Наумов, командир расчета зенитного ракетного комплекса 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".
Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК) почти полностью заменили бойцов снабжения, доставляющих грузы непосредственно на передовые позиции на константиновском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Викинг".
Оператор-спецназовец российского ударного беспилотника на оптоволокне сумел взломать защиту ВСУ и влететь внутрь прифронтового антидронового тоннеля под Добропольем, позже уничтожив в нем бронированную цель, сообщил РИА Новости военнослужащий 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии Южного военного округа с позывным "Сокол".
Концерт в честь годовщины освобождения курского города Суджа от ВСУ состоялся в Симферополе, он транслировался и в других российских регионах, сообщил РИА Новости автор гуманитарного проекта, президент региональной общественной организации "Дом гуманитариев "Чеховская осень" Андрей Чернов.
Логистика ВСУ в Константиновке уничтожена, снабжение гарнизона противника производится тяжелыми дронами "Баба-Яга", рассказал РИА Новости номер расчёта БПЛА батальона спецназа "Южной" группировки с позывным "Грешник". Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты многофункциональный дрон "Сыч", разведывательные "Мары", RQ-35 Heidrun (датского производства), "Лелека", "Щедрик" и FlyEye (производства Польши), сообщили в Минобороны.
Подлости ВСУ
Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в порту "Кавказ" Темрюкского района Краснодарского края, обломки БПЛА повредили техническое судно, сообщает региональный оперштаб. Возгорание из-за падения обломков БПЛА произошло на Афипском НПЗ в Северском районе Кубани, предварительно, пострадавших нет.
Украинские военные за минувшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 211 БПЛА, один человек погиб, девять получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Донецке почтили память погибших 22 мирных жителей при ударе украинской баллистической ракеты "Точка-У" в 2022 году, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
