Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 14 марта: ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 14.03.2026
Спецоперация, 14 марта: ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК... РИА Новости, 14.03.2026
https://ria.ru/20260313/ukraina-2080512206.html
https://ria.ru/20260312/mendel-2080257786.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 марта – РИА Новости. В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины, сообщило Минобороны.
Также поражены военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
"Демонические нацисты". Журналист пришел в ужас от происходящего на Украине
13 марта, 15:52
Средства ПВО сбили десять управляемых авиабомб и 285 беспилотников.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122895 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28250 танков и других боевых бронированных машин, 1690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33839 орудий полевой артиллерии и минометов, 56730 единиц специальной военной автомобильной техники.

Знай наших!

Расчет ударных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии Южного военного округа под Добропольем в ДНР выследил и уничтожил бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro американского производства, усиленный современными натовскими средствами РЭБ, при этом российский спецназ также уничтожил украинский экипаж и десант, сообщил РИА Новости военнослужащий 56-го ОБСпН с позывным "Сокол".
Расчеты мобильных групп сил "Севера" используют отечественные средства связи для надежного взаимодействия с командованием и разведывательными подразделениями в любое время суток, сообщило Минобороны РФ. Расчёты зенитных ракетных комплексов "Бук" группировки войск "Восток" пресекли попытку противника нанести удары по тыловым районам и гражданской инфраструктуре, сообщило министерство.
Новая заводская броня российского комплекса ПВО "Тор-М1" подтвердила свою надежность в бою, рассказал РИА Новости Олег Наумов, командир расчета зенитного ракетного комплекса 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
На Украине заметили странное поведение Европы по отношению к Зеленскому
12 марта, 16:04
Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК) почти полностью заменили бойцов снабжения, доставляющих грузы непосредственно на передовые позиции на константиновском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Викинг".
Оператор-спецназовец российского ударного беспилотника на оптоволокне сумел взломать защиту ВСУ и влететь внутрь прифронтового антидронового тоннеля под Добропольем, позже уничтожив в нем бронированную цель, сообщил РИА Новости военнослужащий 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии Южного военного округа с позывным "Сокол".
Концерт в честь годовщины освобождения курского города Суджа от ВСУ состоялся в Симферополе, он транслировался и в других российских регионах, сообщил РИА Новости автор гуманитарного проекта, президент региональной общественной организации "Дом гуманитариев "Чеховская осень" Андрей Чернов.
Логистика ВСУ в Константиновке уничтожена, снабжение гарнизона противника производится тяжелыми дронами "Баба-Яга", рассказал РИА Новости номер расчёта БПЛА батальона спецназа "Южной" группировки с позывным "Грешник". Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты многофункциональный дрон "Сыч", разведывательные "Мары", RQ-35 Heidrun (датского производства), "Лелека", "Щедрик" и FlyEye (производства Польши), сообщили в Минобороны.

Подлости ВСУ

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в порту "Кавказ" Темрюкского района Краснодарского края, обломки БПЛА повредили техническое судно, сообщает региональный оперштаб. Возгорание из-за падения обломков БПЛА произошло на Афипском НПЗ в Северском районе Кубани, предварительно, пострадавших нет.
Украинские военные за минувшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 211 БПЛА, один человек погиб, девять получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Донецке почтили память погибших 22 мирных жителей при ударе украинской баллистической ракеты "Точка-У" в 2022 году, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала