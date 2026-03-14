ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Логистика ВСУ в Константиновке уничтожена, снабжение гарнизона противника производится тяжелыми дронами "Баба-Яга", рассказал РИА Новости номер расчёта БПЛА батальона спецназа "Южной" группировки с позывным "Грешник".
"Мы очень хорошо подломали им (ВСУ - ред.) картину с "подвозом", то есть логистику сильно уничтожили", - рассказал "Грешник".
По словам бойца, раньше все снабжение Константиновки противник производил автотранспортом, но под системным воздействием российских беспилотников перешёл к использованию наземных робототехнических комплексов (НРТК), в которых также понес большие потери.
"Месяца три долбили автотранспорт, потом они перешли на НРТК. Месяца полтора мы долбили НРТК. Сейчас у них "подвоз" за счет дронов "Баба-Яга", - добавил собеседник агентства.
