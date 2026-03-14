Сомнолог назвала храп признаком проблем со здоровьем человека - РИА Новости, 14.03.2026
06:32 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/son-2080618183.html
Сомнолог назвала храп признаком проблем со здоровьем человека
Сомнолог назвала храп признаком проблем со здоровьем человека - РИА Новости, 14.03.2026
Сомнолог назвала храп признаком проблем со здоровьем человека
Храп является признаком проблем со здоровьем человека, потому что храп - наиболее яркий и иногда единственный признак остановок дыхания во сне, рассказала... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T06:32:00+03:00
2026-03-14T06:32:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/38/1560503874_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_cc8aefdcb06aff5b8e6707ec94042ed9.jpg
https://ria.ru/20260225/son-2076536684.html
https://ria.ru/20250815/khrap-2035422072.html
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/38/1560503874_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2a33b23012173652dbbac7388c11757b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Сомнолог назвала храп признаком проблем со здоровьем человека

РИА Новости: храп иногда является единственным признаком остановок дыхания

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Храп является признаком проблем со здоровьем человека, потому что храп - наиболее яркий и иногда единственный признак остановок дыхания во сне, рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева.
"Что касается того, кто храпит - это явный признак того, что у человека проблемы со здоровьем, в частности, с дыханием во сне. Потому что храп - наиболее яркий и иногда единственный признак остановок дыхания во сне, который формируется на уровне от носа до трахеи", - сказала Царева 360.ru.
Сомнолог подчеркнула, что такие остановки дыхания могут закончиться летальным исходом.
По ее словам, если храп становится громким и еженочным, тут есть повод потерять сон не только из-за звука, но и из-за беспокойства за близкого. Врач уточнила, что часто пациенты приходят вдвоем, например, один с храпом, другой - с бессонницей, потому что второй караулит товарища, чтобы он не задохнулся во сне.
"Поэтому от сонливости могут оба пострадать, и тот, кто храпит и недодышивает, и тот, кто слушает этот храп и недосыпает. Оба могут попасть в аварию на следующее утро. Падает иммунитет (от - ред.) одной бессонной ночи", - добавила Царева.
Кроме того, как отметила врач, храп и остановки дыхания во сне сказываются на сердечно-сосудистой системе, повышается давление и пульс - это приводит к гипертоническим кризам, инсультам и инфарктам.
Также, по словам врача-сомнолога, психологи рекомендуют подстраиваться под ритм храпа и использовать его в качестве белого шума. Царева порекомендовала в качестве белого шума попробовать беруши.
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
