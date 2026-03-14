Росстандарт впервые принял ГОСТ на территории для прогулок и игр с собаками - РИА Новости, 14.03.2026
01:05 14.03.2026
Росстандарт впервые принял ГОСТ на территории для прогулок и игр с собаками
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Росстандарт впервые принял ГОСТ на территории для прогулок, занятий и игр с собаками, требования вступят в силу с апреля текущего года, выяснило РИА Новости, изучив данные документа. Как объяснили в ведомстве, одна из причин, по которым вводят стандарт, - рост числа домашних животных и необходимость создания для них инфраструктуры.
"Приказом Росстандарта утвержден первый национальный стандарт, устанавливающий требования к благоустройству территорий общего пользования для владельцев собак... Необходимость разработки стандарта продиктована быстрым ростом числа домашних собак в российских городах - по различным оценкам, их насчитывается от 17 до 22 миллионов", - рассказали в Росстандарте.
При этом до настоящего времени в стране не существовало единых, научно обоснованных правил организации территорий для выгула, игр и тренировок собак, добавили там.
ГОСТ устанавливает принципы размещения, проектирования, содержания инфраструктуры для владельцев собак – игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Как указано в документе, необходимо обустраивать не менее одной дрессировочной площадки в городах численностью от 10 тысяч жителей до 100 тысяч. Количество игровых площадок определяется из расчета одна игровая площадка на 10 тысяч жителей.
При этом минимальная площадь игровой территории должна составлять 200 квадратных метров, а дрессировочной - 1 500 квадратных метров. Покрытия площадок должны быть травмобезопасными — из песчано-гравийной смеси, прорезиненных или комбинированных материалов.
Помимо этого, рекомендуется предусматривать дополнительное озеленение игровой площадки, так как оно создает тень, эстетическую привлекательность территории и защищает почву от разрушений. Кроме того, в документе установлены требования к освещению, зонированию, установке оборудования для владельцев и препятствий для собак.
Что касается мест для выгула собак, то они должны быть обозначены навигацией, а также иметь декоративный забор до 70 сантиметров или кустарник, предназначенный для гигиенического выгула, спокойных игр с хозяином, воспитания и социализации питомцев. Также должны быть зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов.
"Особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан и людей с нарушениями зрения: в стандарте предусмотрено использование контрастной визуальной навигации, нескользких пешеходных дорожек и доступа ко всем зонам", - отметили в Росстандарте.
В ведомстве добавили, что ГОСТ предназначен для всех участников, вовлеченных в формирование городской среды: органов местного самоуправления, проектировщиков и архитекторов, застройщиков, управляющих компаний и товариществ собственников жилья, кинологических и экспертных организаций.
"Результатом применения стандарта станет повышение безопасности, предсказуемости и комфорта городской среды, снижение конфликтности и формирование культуры ответственного отношения к животным", - заключили в Росстандарте.
