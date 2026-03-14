Из-за конфликта в Иране погибли не менее 13 американских военных, пишет WSJ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число американских военных, погибших в ходе начатого США и Израилем конфликта с Ираном, достигло по меньшей мере 13, утверждает издание Wall Street Journal со ссылкой на должностное лицо США.
"После двух недель войны 13 американских военнослужащих погибли, 10 получили серьезные ранения", - говорится в материале.
По словам собеседника газеты, еще 200 американских военных получили ранения, из них 170 уже вернулись к службе.
В пятницу Центральное командование американских ВС сообщило, что четверо из шести членов экипажа потерпевшего на западе Ирака самолета-заправщика ВВС США К-135 погибли, поиски еще двоих продолжаются. Ранее власти США заявляли, что шесть американских военных погибли в результате удара по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. По данным CNN, еще один американский военный скончался от ран в Саудовской Аравии.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.