Рейтинг@Mail.ru
Из-за конфликта в Иране погибли не менее 13 американских военных, пишет WSJ - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 14.03.2026 (обновлено: 12:03 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/smi-2080648340.html
Из-за конфликта в Иране погибли не менее 13 американских военных, пишет WSJ
Из-за конфликта в Иране погибли не менее 13 американских военных, пишет WSJ - РИА Новости, 14.03.2026
Из-за конфликта в Иране погибли не менее 13 американских военных, пишет WSJ
Число американских военных, погибших в ходе начатого США и Израилем конфликта с Ираном, достигло по меньшей мере 13, утверждает издание Wall Street Journal со... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T12:02:00+03:00
2026-03-14T12:03:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079341033_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a04843036816783508d84224e0ab451.jpg
https://ria.ru/20260314/iran-2080633261.html
https://ria.ru/20260311/ksir-2079955085.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079341033_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_67bd9bc4743d578240ed309a3eb5579b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Из-за конфликта в Иране погибли не менее 13 американских военных, пишет WSJ

WSJ: из-за конфликта в Иране погибли не менее 13 американских военных, 10 ранены

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран
Последствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число американских военных, погибших в ходе начатого США и Израилем конфликта с Ираном, достигло по меньшей мере 13, утверждает издание Wall Street Journal со ссылкой на должностное лицо США.
Телеканал CNN в пятницу сообщал о по меньшей мере 11 погибших американских военных. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) же ранее заявляли, что более 680 военных США и Израиля погибли и пострадали в конфликте.
"После двух недель войны 13 американских военнослужащих погибли, 10 получили серьезные ранения", - говорится в материале.
По словам собеседника газеты, еще 200 американских военных получили ранения, из них 170 уже вернулись к службе.
В пятницу Центральное командование американских ВС сообщило, что четверо из шести членов экипажа потерпевшего на западе Ирака самолета-заправщика ВВС США К-135 погибли, поиски еще двоих продолжаются. Ранее власти США заявляли, что шесть американских военных погибли в результате удара по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. По данным CNN, еще один американский военный скончался от ран в Саудовской Аравии.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
В миреСШАИранИзраильАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала