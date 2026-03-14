Филолог назвал ругательство, которое раньше было комплиментом

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В прошлом слово "зараза" было комплиментом любимой женщине, однако со временем его значение приобрело негативный оттенок, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Игорь Шаронов.

"Заразой называли любимую в XVIII веке в светском общении. "Зараза" от корня "разить". Корень "разить" имел два значения. Прямое значение - убивать, разить копьем. А второе - метафорическое - быть причиной любовного заболевания", - сказал Шаронов.

По его словам, в XIX веке случилось много эпидемий разных заболеваний: метафорическое значение исчезло, и слово "зараза" стало синонимом "инфекции".