06:09 14.03.2026
Филолог назвал ругательство, которое раньше было комплиментом
Филолог назвал ругательство, которое раньше было комплиментом
Дарья Буймова
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В прошлом слово "зараза" было комплиментом любимой женщине, однако со временем его значение приобрело негативный оттенок, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Игорь Шаронов.
"Заразой называли любимую в XVIII веке в светском общении. "Зараза" от корня "разить". Корень "разить" имел два значения. Прямое значение - убивать, разить копьем. А второе - метафорическое - быть причиной любовного заболевания", - сказал Шаронов.
По его словам, в XIX веке случилось много эпидемий разных заболеваний: метафорическое значение исчезло, и слово "зараза" стало синонимом "инфекции".
Согласно Большому толковому словарю русского языка, сегодня слово "зараза" имеет два значения: болезнетворное начало или инфекционная болезнь, а также бранное обозначение человека или явления, вызывающего неудовольствие, раздражение, гнев.
