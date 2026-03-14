Словацкая оппозиция отказалась подписывать призыв к Зеленскому - РИА Новости, 14.03.2026
23:40 14.03.2026
Словацкая оппозиция отказалась подписывать призыв к Зеленскому
Словацкая оппозиция отказалась подписывать призыв к Зеленскому - РИА Новости, 14.03.2026
Словацкая оппозиция отказалась подписывать призыв к Зеленскому
Оппозиция в Словакии отказалась подписать призыв к Владимиру Зеленскому восстановить прокачку нефти по "Дружбе", сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T23:40:00+03:00
2026-03-14T23:40:00+03:00
в мире, словакия, украина, россия, владимир зеленский, роберт фицо, андрей данко, мирный план сша по украине, киев
В мире, Словакия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Андрей Данко, Мирный план США по Украине, Киев
Словацкая оппозиция отказалась подписывать призыв к Зеленскому

Оппозиция в Словакии отказалась подписывать призыв к Зеленскому по "Дружбе"

БРАТИСЛАВА, 14 мар - РИА Новости. Оппозиция в Словакии отказалась подписать призыв к Владимиру Зеленскому восстановить прокачку нефти по "Дружбе", сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
Фицо в пятницу опубликовал письмо к Зеленскому, которое подписал сам в качестве главы партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), свои подписи поставили председатели еще двух коалиционных партий Hlas-SD ("Голос - социальная демократия") Матуш Шутай-Эшток и SNS (Cловацкая национальная партия) Андрей Данко, подписи четырех оппозиционных партий отсутствовали.
«
"Уважаемые друзья, о том, что оппозиционным "детям" все равно на судьбу Словакии, свидетельствует и их отказ присоединиться к письму, которое я от имени всех парламентских партий собирался послать украинскому президенту", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
В тексте письма, который в пятницу опубликовал словацкий премьер, содержался призыв к Зеленскому как можно скорее возобновить транзит нефти через украинскую территорию, разрешить экспертам Европейского союза осмотреть нефтепровод "Дружба" и в случае необходимости принять предложение о помощи в восстановлении инфраструктуры.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреСловакияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРоберт ФицоАндрей ДанкоМирный план США по УкраинеКиев
 
 
