Словацкая оппозиция отказалась подписывать призыв к Зеленскому

БРАТИСЛАВА, 14 мар - РИА Новости. Оппозиция в Словакии отказалась подписать призыв к Владимиру Зеленскому восстановить прокачку нефти по "Дружбе", сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
Фицо в пятницу опубликовал письмо к Зеленскому, которое подписал сам в качестве главы партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), свои подписи поставили председатели еще двух коалиционных партий Hlas-SD ("Голос - социальная демократия") Матуш Шутай-Эшток и SNS (Cловацкая национальная партия) Андрей Данко, подписи четырех оппозиционных партий отсутствовали.
«
"Уважаемые друзья, о том, что оппозиционным "детям" все равно на судьбу Словакии, свидетельствует и их отказ присоединиться к письму, которое я от имени всех парламентских партий собирался послать украинскому президенту", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
В тексте письма, который в пятницу опубликовал словацкий премьер, содержался призыв к Зеленскому как можно скорее возобновить транзит нефти через украинскую территорию, разрешить экспертам Европейского союза осмотреть нефтепровод "Дружба" и в случае необходимости принять предложение о помощи в восстановлении инфраструктуры.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
