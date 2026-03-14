Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Температура в Москве в субботу поднимется до плюс 14 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В Москве ожидается малооблачная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха существенно выше нормы и близка к суточному рекорду максимальной температуры этого дня. Днем в Москве плюс 12 - плюс 14, по области от 10 до 15 градусов тепла", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер ожидается южный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно составит 756 миллиметров ртутного столба.
"Добавлю, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 14 марта в Москве составляет плюс 13,7 градуса и установлен в прошлом, 2025 году. Температура будет близка к этой отметке, но вероятность обновления рекорда не велика", - отметил он.