Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/sinoptik-2080634552.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
общество
москва
михаил леус
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601946561_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af40243f088277f64a76820d86ae0575.jpg
https://ria.ru/20260314/kleschi-2080445453.html
https://ria.ru/20260314/meteority-2080616740.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601946561_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ebe4cfa9b52be1fc327c4307bb8788bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Температура в Москве в субботу поднимется до плюс 14 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В Москве ожидается малооблачная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха существенно выше нормы и близка к суточному рекорду максимальной температуры этого дня. Днем в Москве плюс 12 - плюс 14, по области от 10 до 15 градусов тепла", - сказал Леус.
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Все, что нужно знать о клещах весной 2026 года
Вчера, 08:49
Синоптик добавил, что ветер ожидается южный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно составит 756 миллиметров ртутного столба.
"Добавлю, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 14 марта в Москве составляет плюс 13,7 градуса и установлен в прошлом, 2025 году. Температура будет близка к этой отметке, но вероятность обновления рекорда не велика", - отметил он.
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Астроном рассказала о первом метеорном потоке весны
Вчера, 06:06
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала