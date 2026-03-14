В Крыму отметили годовщину освобождения Суджи от ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Концерт в честь годовщины освобождения курского города Суджа от ВСУ состоялся в Симферополе, он транслировался и в других российских регионах, сообщил РИА Новости автор гуманитарного проекта, президент региональной общественной организации "Дом гуманитариев "Чеховская осень" Андрей Чернов.

Минобороны РФ 13 марта 2025 года сообщило, что подразделения группировки войск "Север" освободили Суджу от ВСУ

"По случаю годовщины освобождения Суджи от оккупации ВСУ в Симферополе прошел торжественный концерт с участием в качестве гостей ветеранов СВО и членов их семей", - сказал Чернов

По его словам, день освобождения Суджи вошел в историю как символ героизма и доблести российской армии.