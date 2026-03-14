Россиян предупредили о штрафе за мытье автомобиля во дворе

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Автовладельцам может грозить штраф до 250 тысяч рублей за мойку машины во дворе многоквартирного дома, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Эксперт отметил, что мойка машины во дворе может также рассматриваться как нарушение санитарных правил. В таком случае гражданам грозят штрафы до 1000 рублей, должностным лицам - до 2000 рублей, предпринимателям без юрлица - до 2000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток, юридическим лицам - до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.