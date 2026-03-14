Россиян предупредили о штрафе за мытье автомобиля во дворе
03:51 14.03.2026
Россиян предупредили о штрафе за мытье автомобиля во дворе
Автовладельцам может грозить штраф до 250 тысяч рублей за мойку машины во дворе многоквартирного дома, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ...
Россиян предупредили о штрафе за мытье автомобиля во дворе

Мойка автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Автовладельцам может грозить штраф до 250 тысяч рублей за мойку машины во дворе многоквартирного дома, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Смывая с кузова автомобиля грязь, реагенты, дорожную пыль и другие вещества, токсичные для окружающей среды, автовладельцы могут нанести вред человеку, домашним животным и растениям. Штраф (за несоблюдение требований по охране окружающей среды - ред.) на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - сказал Машаров.
Эксперт отметил, что мойка машины во дворе может также рассматриваться как нарушение санитарных правил. В таком случае гражданам грозят штрафы до 1000 рублей, должностным лицам - до 2000 рублей, предпринимателям без юрлица - до 2000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток, юридическим лицам - до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
"Как оспорить штраф: проверить законность протокола, убедиться, что инспектор указал правильную статью КоАП РФ, запросить фото- или видеофиксацию нарушения. Подать жалобу в течение 10 дней (статья 30.3 КоАП РФ) через приложение "Госуслуги. Авто", - добавил Машаров.
Член ОП РФ отметил, что протирание стекол, фар и номеров автомобиля тряпкой без химии не является нарушением, но полноценная мойка с применением химических средств влечет ответственность в силу действующего законодательства РФ.
