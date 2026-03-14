Рейтинг@Mail.ru
Вучич обвинил две страны НАТО в подготовке к нападению на Сербию - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 14.03.2026 (обновлено: 16:40 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/serbiya-2080679944.html
Вучич обвинил две страны НАТО в подготовке к нападению на Сербию
Хорватия и Албания готовятся к нападению на Сербию вместе с самопровозглашенной республикой Косово, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью RTS. РИА Новости, 14.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20260314/stoltenberg-2080669041.html
https://ria.ru/20260314/arktika-2080212387.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вучич заявил о подготовке Хорватии и Албании к нападению на Сербию

© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Хорватия и Албания готовятся к нападению на Сербию вместе с самопровозглашенной республикой Косово, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью RTS.
"Они формируют альянс, чтобы атаковать нас. Они ждут эскалации конфликта между Россией и Европой, а также момента, когда на Ближнем Востоке разразится более крупная война. <…> Они ждут, когда всемирный хаос позволит им это сделать", — сказал он.
Президент Сербии также подтвердил наличие у страны гиперзвуковых баллистических ракет и заверил, что Белград не намерен вступать в НАТО.
Вучич ранее провел параллели между операцией США и Израиля против Ирана и агрессией НАТО в 1999 году на Союзную республику Югославия. Он подчеркнул, что задача официального Белграда — не только сохранять мир, но и модернизировать армию.
В феврале президент Сербии заявил, что очень обеспокоен растущим сотрудничеством в оборонной сфере Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово, которое назвал "военным союзом".
Президент Сербии заявил в конце января о рекордных отчислениях на оборону Сербии в размере 2,65% ВВП (ВВП Сербии около 100 миллиардов долларов в 2025 по оценке МВФ). Более 54% этой суммы приходится на инвестиции в вооруженные силы. Вучич сообщил тогда, что власти Сербии планируют за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, на 30% увеличить личный состав и на 100% – огневую мощь.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала