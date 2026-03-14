РКК открыл сбор средств после удара ВСУ в Брянской области

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) открыл сбор средств для оказания помощи жителям Брянской области, пострадавшим при ударе ВСУ, сообщил председатель организации Павел Савчук.
"Открыли сбор средств для оказания помощи жителям Брянской области, пострадавшим в результате обстрелов", - написал Савчук в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что Брянское региональное отделение РКК оказывает поддержку на системной основе. Сейчас в отделении сформирован запас продуктовых ваучеров, ваучеров на лекарства и детскую одежду, которые уже выдаются пострадавшим.
"Однако помощь требуется всегда - как срочная, так и долговременная, направленная на восстановление здоровья, ремонт жилья, закрытие основных потребностей", - добавил председатель РКК.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Глава РКК рассказал о поисках пропавших жителей Курской области
