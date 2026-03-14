Сакс считает, что рынки ждут выхода США из конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс считает, что для США настал удачный момент, чтобы выйти из конфликта на Ближнем Востоке, и рынки этого ждут.
"(Сейчас - ред.) удачный момент, чтобы объявить о победе и выйти (из конфликта - ред.). И это однозначно то, что хотели бы увидеть рынки", - заявил Сакс в подкасте All-In.
Ранее президент США Дональд Трамп воздержался от прогнозов относительно сроков завершения конфликта с Ираном, подчеркнув при этом готовность Вашингтона продолжать "столько, сколько потребуется".
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.