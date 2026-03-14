Россия со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе, считают в ГД

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рынок труда в России со временем эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но не во всех сферах, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Считаю, что какого-либо законодательного серьезного регулирования даже допускать нельзя, это опасно. А вот синергетически, постепенно, эволюционно к этому через, знаете, такой, через диалог, через сближение позиций, постепенно рынок будет сам к этому приходить", - сказал Нилов

По его словам, останутся те, кто не сможет работать в формате четырехдневной рабочей недели, но будут и те, кто будет это активно использовать.

"Вообще мы должны меньше работать, больше времени тратить на себя, на своих близких, но выпадающие трудовые часы, трудовые дни кто-то должен компенсировать. Кто будет компенсировать? Бюджетными деньгами мы не сможем, не хватит денег. Перегрузить работодателя невозможно. Работодатель либо повысит цену товара, услуг, а это инфляция, это удар по экономике, это социальный взрыв, это не годится", - отметил глава комитета Госдумы

По его словам, какая-либо такая регуляторика или перекладывание бремени финансовой нагрузки на плечи работодателя невозможны.

"Поэтому надо компенсировать. Чем? Технологиями. Вот через технологии, да, оптимизация, искусственный интеллект, робототехника. И, кстати, государство сегодня субсидирует использование промышленных роботов", - подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что переход не должен быть директивным.