Россия со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе, считают в ГД - РИА Новости, 14.03.2026
08:20 14.03.2026
Россия со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе, считают в ГД
Россия со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе, считают в ГД - РИА Новости, 14.03.2026
Россия со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе, считают в ГД
Рынок труда в России со временем эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но не во всех сферах, заявил в интервью РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T08:20:00+03:00
2026-03-14T08:20:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
россия
2026
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Россия со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе, считают в ГД

Депутат Нилов: рынок труда эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рынок труда в России со временем эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но не во всех сферах, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Считаю, что какого-либо законодательного серьезного регулирования даже допускать нельзя, это опасно. А вот синергетически, постепенно, эволюционно к этому через, знаете, такой, через диалог, через сближение позиций, постепенно рынок будет сам к этому приходить", - сказал Нилов.
По его словам, останутся те, кто не сможет работать в формате четырехдневной рабочей недели, но будут и те, кто будет это активно использовать.
"Вообще мы должны меньше работать, больше времени тратить на себя, на своих близких, но выпадающие трудовые часы, трудовые дни кто-то должен компенсировать. Кто будет компенсировать? Бюджетными деньгами мы не сможем, не хватит денег. Перегрузить работодателя невозможно. Работодатель либо повысит цену товара, услуг, а это инфляция, это удар по экономике, это социальный взрыв, это не годится", - отметил глава комитета Госдумы.
По его словам, какая-либо такая регуляторика или перекладывание бремени финансовой нагрузки на плечи работодателя невозможны.
"Поэтому надо компенсировать. Чем? Технологиями. Вот через технологии, да, оптимизация, искусственный интеллект, робототехника. И, кстати, государство сегодня субсидирует использование промышленных роботов", - подчеркнул депутат.
Парламентарий добавил, что переход не должен быть директивным.
"Синергетически, эволюционно, постепенно и не допустить каких-либо негативных последствий. Прежде всего, снижения заработка, снижения уровня производительности труда и удара по работодателям с точки зрения невозможности продолжать свое дело", - заключил Нилов.
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
