В Румынии провалился аукцион по продаже сталелитейного гиганта

КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Крупнейший сталелитейный завод Румынии Liberty Galați не удалось продать на международном аукционе из-за высокой стартовой цены в 709 миллионов евро, сообщают в субботу румынские СМИ, в том числе телеканал Digi24.
Несмотря на предварительный интерес со стороны пяти крупных инвесторов, включая украинский холдинг "Метинвест", к моменту торгов не было подано ни одной официальной заявки. Потенциальные покупатели отказались вносить гарантийный взнос в размере 49 миллионов евро, посчитав начальные условия завышенными на фоне критического финансового состояния предприятия.
Президент Румынии сбежал от протестующих под крики "Убирайся на Украину!"
25 октября 2025, 04:30
«
"Liberty Galați не удалось продать на международном аукционе, начальная цена - 709 миллионов евро. Потенциальные покупатели не решаются на сделку. Предприятие "съедает" около 14 миллионов евро в месяц даже в режиме простоя. Если завод не будет продан в этом году, его будущее окажется под угрозой", - заявил в эфире Digi24 антикризисный управляющий комбината Ремус Борза.
С 2022 года предприятие несло колоссальные потери. К марту 2026 года суммарный долг Liberty Galați перед 1200 кредиторами достиг 662 миллионов евро, из которых 450 миллионов евро - задолженность перед государственным бюджетом и госбанком EximBank. Завод фактически простаивает с середины 2024 года из-за нехватки оборотных средств и невозможности закупать сырье.
Завод, ранее известный как Sidex, исторически считался флагманом румынской индустрии. Он был построен в 1960-х годах при содействии советских специалистов и десятилетиями оставался крупнейшим потребителем сырья из СССР и России, связывая металлургические цепи всей Восточной Европы. Предприятие занимает площадь, сопоставимую с небольшим городом (16 квадратных километров), и остается стратегическим поставщиком стали для судостроительных верфей на Дунае и крупных инфраструктурных проектов региона.
С 2025 года румынская индустрия переживает период сложной трансформации и деиндустриализации. Запредельные цены на электроэнергию и газ сделали румынскую сталь неконкурентоспособной по сравнению с дешевым импортом из Азии.
Минфин Румынии заявил о значительном росте госдолга
14 июля 2025, 11:11
Правительство Румынии вынуждено сокращать поддержку госпредприятий, так как дефицит бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 6,2%-7,6% ВВП. Власти пытаются найти частных инвесторов, чтобы избежать окончательного закрытия стратегических объектов.
Из-за простоя заводов и задержек зарплат в промышленных центрах, таких как Галац, проходят локальные протесты.
В Румынии пожаловались на рост цен на яйца
8 декабря 2025, 17:28