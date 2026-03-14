22:00 14.03.2026
"Наихудший сигнал". В Финляндии сделали внезапное заявление о России
"Наихудший сигнал". В Финляндии сделали внезапное заявление о России
Возможное размещение ядерного оружия в Финляндии не останется незамеченным со стороны России, предупредил член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. РИА Новости, 14.03.2026
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, Дмитрий Песков
Финский военный. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Возможное размещение ядерного оружия в Финляндии не останется незамеченным со стороны России, предупредил член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Я призываю правительство Финляндии не совершать роковую ошибку, допуская такие изменения в законе. Это посылает России наихудший сигнал и резко усиливает напряженность в странах Балтии", — написал он.
По словам политика, ядерное оружие не сделает Финляндию безопаснее "ни сейчас, ни завтра, ни когда-либо в будущем".
Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.
