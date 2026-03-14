"Выльется в войны". Решение Трампа по России разозлило Запад - РИА Новости, 14.03.2026
19:27 14.03.2026
"Выльется в войны". Решение Трампа по России разозлило Запад
"Выльется в войны". Решение Трампа по России разозлило Запад - РИА Новости, 14.03.2026
"Выльется в войны". Решение Трампа по России разозлило Запад
Европа вопреки здравому смыслу выступает против диалога с Россией, сообщает AgoraVox, комментируя отказ ЕС от предложения Москвы по энергоресурсам и решение... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T19:27:00+03:00
2026-03-14T19:27:00+03:00
россия
европа
москва
сша
в мире, россия, европа, москва, дональд трамп, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Россия, Европа, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
"Выльется в войны". Решение Трампа по России разозлило Запад

AgoraVox: США вступают в диалог с РФ, чтобы избежать хаоса, а ЕС движется к нему

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Европа вопреки здравому смыслу выступает против диалога с Россией, сообщает AgoraVox, комментируя отказ ЕС от предложения Москвы по энергоресурсам и решение американского лидера Дональда Трампа ослабить санкции против российской нефти.
"Принимаемые политиками во Франции и ЕС решения укрепляют грядущий хаос и открывают путь к крупнейшему дефициту ресурсов, способному вылиться в гражданские войны и политические потрясения во Франции и ЕС", — говорится в материале.
По словам автора публикации, Соединенные Штаты "вступают в диалог с Москвой, чтобы избежать хаоса в ЕС", а европейские лидеры открыто отказываются от этого.
В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.
В Кремле обратили внимание на заявления, что Вашингтон далее не планирует снимать ограничения, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, без значительных объемов российской нефти изменить ситуацию на энергорынках невозможно.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Увеличилась и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены подскочили там более чем на 100 процентов.
В миреРоссияЕвропаМоскваДональд ТрампДмитрий ПесковЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВоенная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
