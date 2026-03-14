Россия жестко ответила на выпад британского министра

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Слова министра обороны Британии Джона Хили о якобы участии Москвы в ударе по базе западных войск в Эрбиле не имеют под собой никаких оснований, заявило российское посольство в Лондоне.
"Нельзя не отметить еще одно утверждение господина Хили, который вчера заявил, что Россия помогала Ирану в нанесении удара по базе в Эрбиле. Его воображение вышло из-под контроля. Примечательно, что высокопоставленные американские чиновники сами заявили, что им не известна никакая информация, указывающая на это", — говорится в сообщении.
Удар по базе произошел в ночь на четверг на фоне эскалации на Ближнем Востоке после операции США и Израиля против Ирана.
Накануне губернатор иракской провинции Эрбиль Умид Хашнав сообщил, что не менее шести французских военных пострадали в результате удара БПЛА по военной базе, расположенной в этой местности.
Также министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил, что Рим выводит солдат с базы в Эрбиле после авиаудара по ней. Там находятся сотни военнослужащих западной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.