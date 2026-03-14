09:35 14.03.2026
Россияне стали чаще покупать флешки
Россияне в 2025 году чаще, чем в 2024-м приобретали USB-накопители, а самый популярный объем памяти - 64 ГБ, выяснила для РИА Новостей компания "М.Видео". РИА Новости, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россияне в 2025 году чаще, чем в 2024-м приобретали USB-накопители, а самый популярный объем памяти - 64 ГБ, выяснила для РИА Новостей компания "М.Видео".
"По итогам 2025 года продажи флешек составили более 9 миллионов устройств, увеличившись примерно на 8% в количественном выражении. В денежном выражении рынок достиг 5,5 миллиарда рублей, показав рост около 5% год к году", - рассказал ритейлер.
Самым популярным объемом памяти на рынке остаются USB-накопители на 64 ГБ — на них приходится около четверти всех продаж в штуках. Значительную долю также занимают устройства на 16 ГБ и 32 ГБ, которые вместе формируют более половины рынка. При этом постепенно растет интерес к более емким решениям на 128 ГБ, которые пользователи выбирают для хранения фото, видео и резервных копий данных.
Руководитель департамента "Аксессуары" Жанна Илюхина рассказала, что, несмотря на развитие облачных сервисов, флешки продолжают пользоваться устойчивым спросом благодаря простоте использования и возможности быстрого офлайн-доступа к файлам.
По ее словам, наиболее высокий спрос приходится на осенние и зимние месяцы — октябрь, ноябрь и декабрь. В этот период устройства активно покупают для учебы: школьники и студенты используют флешки для хранения презентаций, курсовых работ, учебных материалов и проектов.
Дополнительный рост спроса наблюдается в конце зимы, когда начинается новый учебный семестр, и пользователи обновляют или докупают накопители для учебных и рабочих задач.
