Россияне стали чаще покупать флешки

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россияне в 2025 году чаще, чем в 2024-м приобретали USB-накопители, а самый популярный объем памяти - 64 ГБ, выяснила для РИА Новостей компания "М.Видео".

"По итогам 2025 года продажи флешек составили более 9 миллионов устройств, увеличившись примерно на 8% в количественном выражении. В денежном выражении рынок достиг 5,5 миллиарда рублей, показав рост около 5% год к году", - рассказал ритейлер.

Самым популярным объемом памяти на рынке остаются USB-накопители на 64 ГБ — на них приходится около четверти всех продаж в штуках. Значительную долю также занимают устройства на 16 ГБ и 32 ГБ, которые вместе формируют более половины рынка. При этом постепенно растет интерес к более емким решениям на 128 ГБ, которые пользователи выбирают для хранения фото, видео и резервных копий данных.

Руководитель департамента "Аксессуары" Жанна Илюхина рассказала, что, несмотря на развитие облачных сервисов, флешки продолжают пользоваться устойчивым спросом благодаря простоте использования и возможности быстрого офлайн-доступа к файлам.

По ее словам, наиболее высокий спрос приходится на осенние и зимние месяцы — октябрь, ноябрь и декабрь. В этот период устройства активно покупают для учебы: школьники и студенты используют флешки для хранения презентаций, курсовых работ, учебных материалов и проектов.