В Альфа-банке оценили ситуацию с IT-кадрами в России - РИА Новости, 14.03.2026
11:10 14.03.2026
В Альфа-банке оценили ситуацию с IT-кадрами в России
В Альфа-банке оценили ситуацию с IT-кадрами в России - РИА Новости, 14.03.2026
В Альфа-банке оценили ситуацию с IT-кадрами в России
Кадровая ситуация с IT-специалистами в России начала выравниваться, близится баланс - квалифицированных специалистов можно найти быстрее, но при этом они... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T11:10:00+03:00
2026-03-14T11:10:00+03:00
россия
альфа-банк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, альфа-банк
Россия, Альфа-банк
В Альфа-банке оценили ситуацию с IT-кадрами в России

РИА Новости: кадровая ситуация с IT-специалистами в России выравнивается

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Кадровая ситуация с IT-специалистами в России начала выравниваться, близится баланс - квалифицированных специалистов можно найти быстрее, но при этом они по-прежнему могут рассчитывать на широкий выбор среди работодателей, рассказал РИА Новости директор по информационным технологиям Альфа-банка Алексей Фетисов.
"Если оглянуться на пару лет назад, то это был однозначно рынок продавца. Под "продавцом" я подразумеваю соискателя, который предлагает свои услуги работодателям", - сказал Фетисов, отвечая на вопрос о текущей кадровой ситуации с IT-специалистами.
"Тогда наблюдался колоссальный дефицит кадров: хороший специалист, только задумавшийся о смене работы и выложивший резюме, мог получить несколько предложений о собеседованиях буквально за день и довольно быстро выйти на новое место", - пояснил он.
По словам Фетисова, сейчас ситуация начала выравниваться и баланс смещается в сторону работодателя. "Нельзя сказать, что на рынке появился избыток квалифицированных специалистов, которые не могут найти работу, - этого нет. Но и картина, где работодатели стоят с протянутой рукой, тоже уже не актуальна", - добавил Фетисов.
"Мы близки к балансу: квалифицированных специалистов сейчас можно найти быстрее, но при этом они по-прежнему могут рассчитывать на широкий выбор среди работодателей", - заключил он.
РоссияАльфа-банк
 
 
